العمالة المنزلية.. أسعار مرتفعة ومشكلات لا تنتهي

المواطن- عبدالرحمن دياب

ناقش برنامج “أستوديو الإخبارية” مشكلة العمالة المنزلية، في حلقة بعنوان “أسعار مرتفعة ومشكلات لا تنتهي”.

وأكد المهتم بشؤون المستهلك حماد السهلي في مداخلة بالبرنامج المذاع على شاشة الإخبارية، أن سوق العمالة المنزلية يعيش فوضى كبيرة، موضحًا أن شركات الاستقدام غير متخصصة في الأصل.

ولفت إلى أن شركات الاستقدام تعمل على استنزاف دخل العائلة في المملكة.

أما عضو المجلس التنسيقي للجان العمالية ناصر الجريد، فرأى أن التشوه الحاصل في سوق العمل أساس مشكلة العمالة المنزلية.

وتابع الجريد: “نأمل أن يكون لدينا بيئة عمل جيدة تخدم العمالة المنزلية والأسر”.

ومن جانبه، قال عضو لجنة الاستقدام من الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، حسين المطيري: إن هناك مطالب منذ أكثر من 5 سنوات بإنشاء هيئة مستقلة لحل مشكلات الاستقدام والفصل فيها.

واستكمل المطيري أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها مشكلات تعمل على حلها أكبر من الاستقدام، وذلك سبب انشغالها.







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