العمل تتخذ إجراء عاجل لحماية أيتام معنّفين

المواطن ـ رقية الأحمد:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، مساء الجمعة 19 كانون الثاني/يناير الجاري، عن التوصل إلى أيتام تعرّضوا للتعنيف، وبدء العمل على إجراءات حمايتهم.

وأوضح أبا الخيل، في مشاركته عبر وسم “أيتام معنفون”، على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّه “تم التوصل إلى الأطفال، واستكمال الإجراءات الرسمية، واتخاذ اللازم من قِبَل وحدة الحماية الاجتماعية لحمايتهم”.

يُذكر أنَّ مواطنين، تداولوا واقعة تعنيف عددٍ من الأطفال، قائلين: إنَّ زوج الأم هو المسؤول عما تعرّضوا له من عنف جسدي ونفسي.







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