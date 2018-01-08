العمل توضح خطوات استفادة الأشقاء اليمنيين من خدمة أجير

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خطوات استفادة الأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من خدمة أجير “إشعار أهلية عمل”، والتي ستمكّنهم من تحويل بطاقة الزائر إلى إقامة نظامية لدى المديرية العامة للجوازات.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل: “إنه بإمكان الأشقاء اليمنيين المقيمين بالمملكة، الذين سبق لهم الحصول على هوية زائر، الاستفادة من خدمة أجير “إشعار أهلية عمل” بحسب الضوابط المحددة، عبر رابط البوابة: (هنا).

وأضاف أباالخيل أن على الزائر اليمني للاستفادة من خدمة أجير “إشعار أهلية عمل”، أن يراوح عمره بين 18-60 عاماً، وأن يحمل بطاقة زائر صالحة صادرة من المديرية العامة للجوازات، وجواز سفر من الحكومة الشرعية اليمنية، وأن يتم تسجيل معلومات الجواز على الملف الحدودي الخاص بالزائر اليمني لدى المديرية العامة للجوازات.

وأبان متحدث الوزارة، أن إصدار إشعار أهلية عمل للزائر اليمني من قبل المنشآت، يتم من خلال تسجيل الدخول لخدمة “أجير” باستخدام بيانات المنشأة لدى الوزارة، ثم اختيار المنشأة التي سيعمل لديها الزائر، (تغيير المستضيف للزائر ليطابق صاحب المنشأة المصدر لإشعار أهلية العمل)، ومن إشعارات الزائرين يتم اختيار خدمة “إشعار أهلية عمل”، ثم إصدار إشعار جديد، وإدخال بيانات الزائر، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام المنظِّمة للخدمة، يتم سداد المقابل المالي للخدمة، ثم طباعة الإشعار.

وفي ما يخص إصدار الإشعار للزائرين من قبل الأفراد، أوضح أباالخيل أنه سيتم من خلال تسجيل الأفراد في بوابة “مساند” (هنا)، ثم اختيار خدمة “إشعار أهلية عمل للزائر اليمني”، ثم تعبئة بيانات العقد، وإرفاق وثائق القدرة المالية، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام، يتم إرسال الطلب للتأكد من صحة البيانات، وفي حال الموافقة، يتم إرسال الفاتورة لبوابة “أجير”، حيث يمكن لصاحب الطلب الدخول على بوابة “أجير”، وسداد المقابل المالي للخدمة، ثم إصدار الإشعار وطباعته.

وجدد أباالخيل، دعوته للأفراد وأصحاب المنشآت والأشقاء اليمنيين إلى الاستفادة من الخدمة، واتباع الخطوات الموضحة للاستفادة من الخدمة.

وفي حال وجود أية استفسارات يمكن الاتصال على هاتف خدمة العملاء في بوابة “أجير” (920002866).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :