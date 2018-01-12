العيسى يُنقِذ أسرة مرابط فاقد البصر بنقل زوجته

المواطن ـ جازان:

لبَّى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مطلب المرابط على الحد الجنوبي، ولي حكمي، في شأن نقل زوجته إلى مدرسة قريبة من منزله لتتمكن من رعايته وأبنائه.

وجاءت استجابة وزير التعليم استكمالًا لتعاطيه مع قضايا المرابطين على الحد الجنوبي بشكل استثنائي؛ تقديرًا لبطولاتهم ولدعمهم وتوفير كافة احتياجاتهم.

يُذكر أنَّ المرابط ولي حكمي، هو أحد أفراد وزارة الدفاع المرابطين على الشريط الحدودي، فَقَد إحدى عينيه في اشتباكات الشريط الحدودي، وبات هو وأبناؤه بحاجة لرعاية زوجته، التي تعمل بمدرسة تبعد مسافة 120 كم تقريبًا، وتقع في جبال الحشر.







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