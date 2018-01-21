الغبار يدخل 2122 حالة طوارئ مستشفيات الشرقية خلال ساعات

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

شهدت أقسام الطوارئ في مستشفيات صحة الشرقية، أمس، تدافعًا كبيراً من قبل مرضى الجهاز التنفسي بسبب موجة الغبار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة ، حيث سجلت أقسام الطوارئ أكثر من 2122 حالة خلال ساعات معدودة وتم تنويم البعض.

وأكد المتحدث الرسمي في صحة الشرقية أسعد سعود، أن 14 مستشفى حكوميًا استقبل خلال ساعات محدودة مراجعي الأمراض التنفسية ، حيث سجل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام النسبة الأكبر لعدد المراجعين بواقع 481 مراجعًا من بينها 4 حالات تنويم ، تلاها مستشفى بقيق العام بواقع 272 حالة ، فمستشفى الخفجي العام بواقع 262حالة ، ومستشفى الرفيعة العام بواقع 208مراجعين ، ومجمع الدمام الطبي بواقع 170 حالة ، ومستشفى سلوى بواقع 120 مراجعًا ، ومستشفى النعيرية بواقع 105 حالات ، ومستشفى القطيف المركزي بواقع 60 حالة ، ومستشفى رأس تنورة بواقع 56 حالة ، ومستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيز بعريعرة بواقع 37 حالة ، ومستشفى صفوى العام بواقع 35 حالة ، ومستشفى مليجة بواقع 28 حالة ، ومستشفى قرية العليا بواقع 275 حالة ، ومستشفى البطحاء بواقع 13 حالة .

وبين أن مستشفيات المنطقة رفعت منذ وقت مبكر استعداداتها القصوى تحسباً لتزايد حالات المراجعين بسبب موجة الغبار التي غطت مدن ومحافظات المنطقة وسط توجيهات بأهمية مراعاة عدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة القصوى والابتعاد (قدر المستطاع) عن مثيرات الحساسية ، مع أهمية ارتداء الكمامة الطبية لحماية الجهاز التنفسي مؤكدةً على الالتزام بالتعليمات الطبية واستخدام الأدوية الخاصة بأزمات الربو لتجنب الإصابة وحماية المريض من الأمراض ، إضافة إلى الإغلاق المحكم لنوافذ المنزل.







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