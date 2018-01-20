الغبار يرفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية

المواطن - الرياض

رفعت وزارة الصحة جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمتأثرين من موجة الغبار.

وأعلنت الصحة عبر حسابها الرسمي في تويتر، رفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمتأثرين من موجة الغبار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق المملكة، في حين تنخفض درجات الحرارة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة)، وتبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

كما أصدر الإنذار المبكر تنبيهاً متقدماً بشأن موجة غبار كثيف تضرب العديد من مناطق المملكة تتدنى على إثرها الرؤية الأفقية.







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