الغذاء والدواء تحذر من إعلان مياه معدنية يعالج السرطان: مزاعم وادعاءات

المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي من إعلان لـ”منتج مياه” يساعد على علاج السرطان، ويحتوي على ضعف كمية الأكسجين، ويعالج عدة أمراض، إعلان مخالف، والادعاءات الواردة فيه غير صحيحة.

وكشفت الهيئة عبر عدة ردود عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سيتم اتخاذ الإجراء النظامي اللازم.

يُذكر أن إحدى ناشطات مواقع التواصل الاجتماعي نشرت عبر حسابها في “سناب شات” إعلاناً لمنتج مياه، زعمت أنه يسهل الهضم، ويعزز جهاز المناعة، ويحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ويحارب الجذور الحرة المسببة للسرطانات.

وزعمت أيضاً أنه يحتوي على ضعف كمية الأكسجين بالمقارنة مع الماء العادي، ويساعد في معالجة ضغط الدم، السرطان، آلام المفاصل، هشاشة العظام، السكري، المفاصل، والنقرس، وغيرها.







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