الغذاء والدواء تكشف حقيقة فيروس كبسولات باراسيتامول

المواطن - وليد الفهمي _ جدة

نَفَت هيئة الغذاء والدواء ما أُشيع حول وجود فيروس بكبسولات باراسيتامول تسبب الوفاة بعد 5 أيام من استخدامها .

وقالت الهيئة في رد منها على تلك الشائعات إنه لا صحة لما تم تداوله جملة وتفصيلاً.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تعمل حالياً على دراسة لجنة حول إمكانية تمديد تاريخ صلاحية الأدوية في المملكة، وذلك نتيجة الهدر الذي يحدث بسبب مدة صلاحية بعض الأدوية.

وتتولى اللجنة التي قرر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي تشكيلها مؤخراً، دراسة أنظمة وتشريعات تاريخ صلاحية الدواء، وإعداد آلية لتحديد قائمة الأدوية التي يمكن تغيير تاريخ صلاحيتها.

كما تعمل اللجنة على إعداد منهجية لدراسة ثباتية الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية، إضافة إلى تقييم البعدين الصحي والاقتصادي الناتجين عن تمديد صلاحية الأدوية في المملكة.







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