الفالح: رفع أسعار الطاقة شرٌّ لا بد منه لتعافي الاقتصاد

المواطن ـ رقية الأحمد:

أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية، خالد الفالح، أنَّ زيادة أسعار الطاقة شر لا بد منه بسبب تزايد معدل الاستهلاك الذي أنهك الاقتصاد.

وأوضح الوزير خالد الفالح، خلال لقائه مع الإعلامي خالد المدخلي على قناة السعودية، اليوم الخميس 4 كانون الثاني/يناير 2018، أنَّ “4.7 مليون برميل، هو معدل استهلاك الطاقة بشكل عام في المملكة، بنسبة تصل إلى 35% من إنتاج السعودية من البترول والغاز”.

وأشار إلى أنَّ “برنامج التوازن المالي قدَّر الدعم بحوالي 300 مليار ريال، غالبيته موجهة للطاقة”، مبيّنًا أنَّ “العمل يجري على إصلاح الأسعار وليس زيادتها”.

وبيَّن وزير الطاقة والثروة المعدنية، أنَّ الدعم سوف يُوَجَّه إلى المواطن مباشرة، من خلال برنامج حساب المواطن؛ بغية تخفيض الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار”، لافتًا إلى أنَّ “تعديل أسعار البنزين كان مستهدفًا بشكل أكبر في ميزانية 2017 ليصل إلى 100% من السعر العالمي”.

وكشف أنَّ “الحكومة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمام ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استقرت على زيادة أسعار الطاقة تدريجيًّا”.

ولفت إلى أنَّ “سعر بنزين 91 يوازي 70% فقط من السعر العالمي، وبالتالي المملكة لا تزال من أقل الدول عالميًّا في أسعار البنزين”.

وأبرز الفالح أنَّ “الحكومة تعمل على ضبط الأسعار بحيث لا تكون مرهقة للمستهلكين وتتقارب مع السعر العالمي”، مشيرًا إلى أنَّ “أسعار الطاقة في دول الخليج تفوق أسعار المملكة بعد إصلاح الأسعار”.







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