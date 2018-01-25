الفالح من دافوس: النفط الصخري لن يلبي الطلب العالمي

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية، خالد الفالح، من دافوس اليوم الخميس 25 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ المملكة تمتلك أكثر من 260 مليار برميل من احتياطات نفطية.

وشدّد الفالح، على أهمية دور النفط في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنَّ “الحديث عن ذروة الطلب على النفط يغفل واقع حاجة العالم إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميًّا، لتلبية زيادة الطلب سنويًّا”.

وأشار، وفق الحساب الرسمي لوزارة الطاقة على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، إلى أنَّ “ذلك يضاف لنحو 2.5 مليون برميل لتعويض الانخفاض الطبيعي في الإنتاج العالمي”، محذّرًا من أنَّ “النفط الصخري لن يلبي إلا جزءًا بسيطًا من هذا الطلب، في مؤشر على ضرورة الاستمرار في قطاع النفط لضمان تلبية الطلب في المستقبل”.

وفي شأن طرح أسهم “أرامكو” للاكتتاب، أكّد الوزير أنَّ “المملكة مستعدة لذلك، وتأمل أن يكون 2018 الموعد المناسب”، لافتًا إلى أنَّ “طرح أرامكو هو جزء أساسي من خطط التحول الاقتصادي التي تجسّد رؤية 2030”.