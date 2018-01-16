الفريق العمرو يطمئن على حالة العريف العنزي الصحية

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

اطمأن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، صباح اليوم الثلاثاء، على سلامة وصحة العريف مشعل فريح العنزي، الذي تعرض للإصابة أثناء أداء مهام عمله بمنطقة حائل، بعد أن وجه وزير الداخلية بنقله الى مستشفى قوى الأمن بالرياض لتلقي العلاج اللازم.

وشدد الفريق العمرو على حرص وزير الداخلية بمتابعة حالة العريف مشعل الصحية وتوفير كل الخدمات اللازمة للاطمئنان على حالته، راجيًا له الشفاء العاجل، لا سيما وهو يمثل نموذجًا لكل رجال الدفاع المدني الذين يبذلون كل الجهد للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات .







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