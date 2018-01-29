الفيحاء يتوصل إلى اتفاق لضم أحمد الزين من الأهلي

المواطن - محمد سمعه

توصلت إدارة نادي الفيحاء إلى اتفاق مع اللاعب أحمد الزين، لاعب النادي الأهلي، للانتقال إلى الفريق في فترة انتقالات يناير الحالية.

ومن المقرر انتقال أحمد الزين إلى الفيحاء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن الفيحاء كان قد نجح في التعاقد مع الحارس عبد القدوس عطية حارس مرمى منتخب مواليد المملكة، بالإضافة إلى التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني جوناثان غوميز من نادي ساوباولو البرازيلي.

من ناحية أخرى يستعد الفيحاء لمواجهة فريق الفيصلي اليوم في الجولة ال19 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.







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