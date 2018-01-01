الفيصلي بحاجة للفوز على الهلال لهذا السبب

المواطن - محمد سمعة

يسعى نادي الفيصلي إلى تحقيق الفوز على الهلال خلال لقاء الفريقين في الجولة العاشرة والمؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم .

وكان الفيصلي سقط في فخ التعادل الإيجابي في آخر ثلاث جولات من عمر مسابقة الدوري حيث تعادل مع النصر في الجولة الـ14 بهدف لكل فريق .

وفي الجولة الـ15 تعادل الفيصلي مع نادي الرائد بهدفين لكل فريق ، ثم تعادل مع الاتحاد بثلاثية لكل فريق في الجولة الـ16 .

ويعلم الفيصلي أن الهلال يرغب في الفوز للانفراد بصدارة دوري المحترفين ، لكن أبناء المدرب فوك راسوفيتش سيقاتلون لتحقيق الفوز وكسر سلسلة التعادلات والتي حدثت في آخر 3 جولات للفيصلي.

يتواجد الفيصلي في المركز الرابع بدوري المحترفين برصيد 25 نقطة .







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