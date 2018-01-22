الفيصل يدشن برنامج الندوات الفكرية للأئمة والخطباء

المواطن - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمكتبه بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم برنامج الندوات الفكرية الموجه للأئمة والخطباء، والهادف لتعزيز الأمن الفكري وترسيخ مبدأ المواطنة.

وخلال استقبال الأمير خالد الفيصل، لمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ علي بن سالم العبدلي يرافقه عدد من الدعاة استمع سموه إلى نبذة عن البرنامج الذي يستهدف أكثر من 750 إمامًا وخطيبًا ، يشارك فيها دعاة شرعيون ومختصون تربويون واجتماعيون ومسؤولون أمنيون ، وذلك ضمن مبادرة فرع الوزارة في ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” للعام الحالي، وسينفذ في كافة محافظات المنطقة.







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