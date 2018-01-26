القادسية .. لعبه نظيف

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من احتلاله مركزًا متراجعًا في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فإن فريق القادسية يحتل صدارة قائمة اللعب النظيف في المسابقة المحلية هذا الموسم.

ولعب القادسية 16 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، وحصل لاعبوه على 28 بطاقة صفراء؛ ولم ينل أيُّ لاعب بطاقة حمراء، ليحتل صدارة قائمة اللعب النظيف بـ28 نقطة، يليه التعاون بـ29 نقطة، لعب 17 لقاء، ونال 29 بطاقة صفراء، ولم يتعرض لاعبوه للطرد.

واحتل الهلال المركز الثالث بقائمة اللعب النظيف في الدوري السعودي للمحترفين بـ30 نقطة؛ حيث لعب 17 مباراة وحصل على 30 بطاقة صفراء، يليه النادي الأهلي الذي لعب نفس عدد المباريات، ولكن نال لاعبوه 31 بطاقة صفراء، برصيد 31 نقطة.

وجاء نادي الشباب في المركز الخامس بقائمة اللعب النظيف، برصيد 32 نقطة؛ حيث لعب 17 مباراة، وحصل لاعبوه على 29 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى بطاقة حمراء وحيدة، وذلك وفقًا لحساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”.

يُذكر أن حساب نقاط اللعب النظيف يتم عن طريق حصول الفريق على نقطة واحدة على كل بطاقة صفراء، و3 نقاط نظير البطاقة الحمراء، ويتم احتساب الأفضلية بشكل تصاعدي من الأقل حتى الأعلى.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :