القادسية يتعاقد مع نجم النصر السابق

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي القادسية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التعاقد مع نجم نادي النصر السابق شايع شراحيلي في صفقة انتقال حر.

وقال حساب نادي القادسية: إنه تم التعاقد مع شايع شراحيلي صاحب الـ28 عامًا في صفقة انتقال حر لمدة عامين ونصف، وأشار إلى أنه لعب في صفوف نادي النصر لمدة 9 مواسم، ونجح في تحقيق العديد من البطولات المحلية.

ويُعتبر نجم نادي النصر السابق شايع شراحيلي أحد لاعبي الوسط المميزين، ويمتلك خبرة كبيرة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حيث إنه خاض 120 مباراة مع المنتخب السعودي لكرة القدم.

وكان مجلس إدارة نادي النصر قد وقّع مخالصة مالية مع النجم شايع شراحيلي قبل بضعة أيام، وتمنى للاعب التوفيق في مشواره القادم.

ولعب شايع شراحيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منذ عام 2011، وتُوج مع العالمي ببطولة دوري عبداللطيف جميل موسمي 2013/ 2014، و2014/ 2015، كما حصل على كأس ولي العهد موسم 2013/ 2014.







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