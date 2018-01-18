القادسية يُحفز الجماهير على حضور لقاء الهلال بهذه الطريقة

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية نظيره الهلال على ملعب إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.

وقامت شركة “أوفسايد” الرياضية، بتحفيز جماهير نادي القادسية على حضور مباراة الهلال في كأس المالك بطريقتها الخاصة؛ حيث أعلنت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن تقديم هدايا للجمهور القدساوي الحاضر للقاء.

ويأمل القادسية في تحقيق المفاجأة وإقصاء الهلال من بطولة كأس الملك، ومواصلة مشواره في المسابقة المحلية، خاصة أن المباراة مقامة على أرضه ووسط جمهوره، فيما يسعى الزعيم للحفاظ على اللقب واستكمال مشواره هذا الموسم بنجاح.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :