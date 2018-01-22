القبة البانورامية بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل تجذب 23 ألف زائر

المواطن - واس

جذبت عروض القبة البانورامية اليومية، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقام حالياً بالصياهد الجنوبية للدهناء، أكثر من 23 ألفًا من زوار القرية التراثية بالمهرجان .

وتحاكي القبة البانورامية الفضاء في العالم الخارجي ، فقد تم بناؤها بطريقة تشكل حيزاً ثلاثي الأبعاد من أجل محبي الفلك والفضاء .

وتقدم هذه الفعالية دراسة علمية للأجرام السماوية كالنجوم والكواكب والنيازك، لتبحر بالزائر في ثقافة النجوم وتعوم به في السماء وتغوص في أسبار الكون، مستخدمة في ذلك أحدث تقنيات دمج الصورة مع الصوت في عرض استثنائي ثلاثي الأبعاد، مع مؤثرات صوتية هادئة وصاخبة أحياناً، تأخذ المشاهد في رحلة كونية حول علم الفلك وكيفية استدلال العرب في قوافلهم التجارية على الاتجاهات معتمدين في ذلك على النجوم .







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