القبض على وافد يمتهن صيانة الجوالات بشقة مفروشة في الخبر

المواطن - الخبر

قبضت الفرق التفتيشية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الخبر، مساء أمس الخميس، على وافد مخالف يعمل في قطاع الاتصالات.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن “حملة تفتيشية مشتركة بالخبر تكشف عن ضبط وافد امتهن صيانة أجهزة الجوالات في إحدى الشقق المفروشة في مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات”.

ونشرت الوزارة صورًا توضح الشقة وعددًا من الجوالات التي كان يعمل عليها الوافد المخالف.

وتنفذ الفرق التفتيشية لوزارة العمل ⁧والتنمية الاجتماعية، في مختلف المناطق جولات ميدانية على محال الاتصالات، لمتابعة التزام المنشآت بقرار ⁧توطين الاتصالات⁩.







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