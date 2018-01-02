القحطاني : بطالة لخريجي طب الأسنان .. والشهري : عقلية بعض رجال الأعمال أكبر عوائق التوطين

المواطن - محمد عامر

أكد عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود رئيس الدورة الحالية للمؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان، الأستاذ الدكتور أحمد بن مبارك القحطاني، لـ”المواطن“، أن بطالة الخريجين من طلبة طب الأسنان بالمملكة كبيرة في ظل الفرص الوظيفية القليلة والشحيحة، لافتًا إلى أن عدد الخريجين من الكليات الحكومية والخاصة سنويًّا يقدر ما بين 1400 إلى 1500 خريج من 28 كلية حكومية.

جاء خلال المؤتمر الصحافي، مساء اليوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان خلال الفترة ما بين 22 إلى 24 من شهر ربيع الآخر الجاري، تحت رعاية مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، في مقر مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود والجمعية السعودية لطب الأسنان، بالتعاون مع وزارة الصحة تحت عنوان “الاتجاهات الحديثة في طب الأسنان”.

وكشف القحطاني، في حديثه لـ”المواطن“، عن توجه كلية طب الأسنان في زيادة مقاعد الدراسات العليا وتقليل مقاعد البكالوريوس، وهو ما سيؤدي نتائجه قريبًا وسيكون حلًّا لعدد الخريجين والبطالة، وكذلك رفع كفاءة الخريجين.

وبين القحطاني محدودية المقاعد في برامج الدراسات العليا على مستوى عالمي فضلًا عن كفاءة التعليم فيها بعكس التخصصات النظرية.

من جهته، أكد الدكتور فهد الشهري، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان، في رد على “المواطن” حول معوقات توطين القطاع الخاص، أنه أكبر عائق هو عقلية بعض رجال الأعمال المستثمرين في القطاع الخاص لطب الأسنان؛ حيث لا يرى القيمة الاستثمارية المهولة التي يجنيها حينما يوظف الطبيب السعودي الذي أثبت جودته وأمانته ومهارته، وأصبح الآن يتم البحث عنه في كل مكان.

وأضاف: للأسف الشديد بعض رجال الأعمال لا يرى أهمية أو ضرورة الاستثمار في الطبيب السعودي؛ لأنه لا يرضى براتب قليل يليق بالتعب الذي يوازي جهده في دراسته وتطوير نفسه.

ودعا الشهري رجال الأعمال والمستثمرين إلى إعادة النظر في استثمارهم في أبناء الوطن من خريجي كليات طب الأسنان فهم المستقبل.

وأشار الشهري إلى أن المعوق الثاني هو بعض أطباء الأسنان وتعوده على الوظيفة الحكومية ومميزاتها، لافتًا إلى أن رؤية 2030 رأت بأنه يجب أن يتحرك القطاع الخاص ويغذي بما فيه قطاع طب الأسنان وتحويله إلى بيئة نامية مستقطبة لأطباء الأسنان.

وحث رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان جميع أطباء الأسنان الباحثين عن وظائف إلى بعد النظر في العمل بالقطاع الخاص، مؤكدًا بأنه سيكون مجزيًا ومصدر دخل رائع، وبإمكانه أن يبرز عمله ومنجزاته وهو في عيادته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت الشهري إلى أن المعوق الثالث يكمن في القطاع الخاص ذاته التي تجعل حتى المواطن يتردد في القطاع الخاص لارتفاع تكاليف العلاج.

وحول التأمين الطبي على تكاليف علاج الأسنان وضعف شموليته، قال الشهري لـ”المواطن“: التأمين من اختصاص وزارة الصحة، ونتأمل في الفترة القادمة مع اكتمال الخصخصة في الوزارة بأن يكون تأمين طب الأسنان يشمل الأساسي والتجميلي.

من جهة أخرى قال الأستاذ الدكتور خليل العيسى رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 40 متحدثًا من مختلف دول العالم، إلى جانب أكثر من 6 آلاف عارض محلي ودولي، وما يزيد عن 200 ملصق علمي، وسيخصص للمؤتمر ثلاث جوائز بحثية بواقع جائزة لأطباء الأسنان حديثي التخرج، وجائزة أبحاث الدراسات العليا، بالإضافة إلى جائزة أبحاث الملصقات العلمية.







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