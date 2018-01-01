القوات الخاصة لأمن الطرق تفتتح مركز انطلاق دورياتها بغزلانة.. غداً

المواطن - واس

تفتتح القوات الخاصة لأمن الطرق غدًا الثلاثاء مركز انطلاق دوريات أمن طريق غزلانة وذلك استكمالاً للتغطية الأمنية والمرورية لطريق حائل / العلا , وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين وتقديم أفضل الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية للمسافرين ومرتادي الطرق.

وأنهت القوات الخاصة لأمن الطرق الاستعدادات الإدارية والفنية للتغطية الأمنية والمرورية على امتداد الطريق لتستكمل التغطية الأمنية والمرورية على هذا الطريق حيث سبق تشغيل مركز انطلاق دوريات أمن طريق دليهان ومركز انطلاق دوريات أمن طريق أسبطر وتأتي أهمية هذا الطريق لكونه يربط منطقة حائل بالطريق الدولي لمملكة الأردن والطرق المؤدية للمحافظات التابعة لمنطقة المدينة المنورة مثل محافظة العلا التي يقصدها السياح من مختلف المناطق، وكذلك لما يشهده من كثافة مرورية، مما يسهم بإذن الله في تحقيق التواجد الأمني والضبط المروري للحد من الحوادث المرورية، وتقديم كافة الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية لمرتادي الطرق.







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