الكاميرا تفضح برلمانيًّا بريطانيًّا على الهواء مباشرة

المواطن - متابعة

تعرض برلماني بريطاني لموقف لا يُحسد عليه، حين راح في ثبات عميق أثناء مناقشة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة BBC البريطانية النائب ديزموند سواين النائب عن منطقة نيو فوريست ويست، غارقًا في نوم عميق خلال جدل مستعر تحت قبة البرلمان حول “بريكسيت”.

وكان النائب المحافظ كين كلارك يتحدث عن فاتورة الانسحاب الباهظة من الاتحاد الأوروبي، فيما رصدت الكاميرات سواين في الصف الخلفي، غارقًا في نوم هانئ وعميق.

.@DesmondSwayne MP just fell asleep in the House of Commons. pic.twitter.com/msqIBUbZCJ

— BBC Politics (@BBCPolitics) January 16, 2018