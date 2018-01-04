الكركم ينقذ بريطانية من موت محقق!!

المواطن ـ رقية الأحمد:

في أول حالة طبية مُسَجلة من نوعها، تمكنت امرأة بريطانية من إيقاف مرض سرطان الدم النخاعي تمامًا في جسدها، باستخدام تابل الكركم فقط، بعد سنوات من المعاناة مع المرض وطرق العلاج التقليدية.

وأوضحت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أنَّ ديينك فيرجسون (67 عامًا) من لندن، تعيش الآن حياة طبيعية بعد تخليها عن العلاجات التقليدية الشاقة، التي فشلت في وقف المرض.

وأشار الأطباء، إلى أنّها الحالة الأولى المُسَجلة التي يتعافى فيها المريض باستخدام التوابل، بعد إيقاف العلاجات الطبية التقليدية.

وبيَّنت الصحيفة البريطانية، أنّه تم اكتشاف إصابة فيرجسون بسرطان الدم عام 2007، وكان المرض ينتشر بسرعة في الجسد، على الرغم من أنها خضعت لثلاث دورات من جلسات العلاج الكيميائي، وأربع عمليات زرع خلايا جذعية، وفي عام 2011، قرأت السيدة فيرجسون عبر الإنترنت عن العلاج بتابل الكركم وتأثيره على السرطان، فقررت تجربته.

وأبرزت أنَّه “بعد خمس سنوات من العلاج الطبي التقليدي، تسبَّب السرطان في زيادة آلام الظهر، كما عانت من انتكاسة ثانية؛ لذا ومنذ عام 2011، قررت استخدام تابل الكركم كملجأ أخير، فتوقفت تمامًا عن العلاج التقليدي، وأصبحت تتناول 8 غرامات من الكركمين يوميًّا”، مبيّنة أنَّ “الكركمين هو صباغ طبيعي، ذو لون أصفر برتقالي، وهو المكوّن الأساسي في الكركم”.

وأضافت: “بالفعل استجاب الجسم للعلاج بالكركم، وتوقف نشاط السرطان، وكشفت الفحوصات أن عدد الخلايا السرطانية لا يكاد يُذكر”.

وكتب الأطباء المعالجون لها، بمؤسسة “بارتس هيلث إن إتش إس تراست” في لندن، في المجلة الطبية البريطانية، تقريرًا عن حالتها، أكّدوا فيه أنّه “على حد علمنا، هذه هي الحالة الأولى التي يظهر فيها الكركمين استجابة لعلاج المرض في غياب العلاج التقليدي”.

وبيَّن الأطباء أنّه “منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، تم إجراء أكثر من 50 دراسة على الكركمين، وكشفت الدراسات أن التوابل يمكن أن تحمي من العديد من أنواع السرطان، وكذلك مرض الزهايمر وأمراض القلب والاكتئاب، كما أنها تساعد في سرعة الانتعاش بعد الجراحة وعلاج فعال لالتهاب المفاصل”.







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