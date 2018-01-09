الكلية التقنية العالمية بجازان تفتح باب القبول والتسجيل بعدة تخصصات

المواطن - جازان

أعلنت الكلية التقنية العالمية بجازان عن فتح باب القبول والتسجيل بالكلية لعدد من التخصصات منها: “هندسة كهربائية، ميكانيكا، وإدارة الأعمال”.

ودعت الكلية التقنية العالمية الراغبين للالتحاق ببرامج الكلية إلى تعبئة الطلب عن طريق الرابط: (هنا) ومراجعة مقر الكلية بحي السويس.

وأوضحت الكلية التقنية العالمية أن الشروط الأساسية المطلوبة للقبول: الشهادة الثانوية الأصلية، ونسختان مختومتان طبق الأصل، وشهادة إخلاء طرف في حال الدراسة سابقاً في جامعة أو كلية، و6 صور شخصية حديثة، وصورتان من الهوية الوطنية أو الإقامة لمن أُمّه سعودية.

كما اشترطت الكلية التقنية العالمية إرفاق صورة توضح اجتياز اختبار قياس.







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