الكهرباء تدعو المستفيدين لمتابعة استهلاكهم.. هنا الرابط

المواطن- عبدالرحمن دياب

دعت الشركة السعودية للكهرباء، المستفيدين للتسجيل في موقعها الإلكتروني لمتابعة استهلاكهم.

وكتبت الكهرباء في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: خدماتنا الإلكترونية بين يديك.. يمكنك التسجيل في موقعنا الالكتروني هنا لمتابعة استهلاكك، وتعرف على جميع خدماتنا”.

والسبت الماضي، أطلقت شركه الكهرباء، الفواتير الجديدة بعد البدء بتطبيق التعريفة الجديدة.

ويأتي ذلك تطبيقًا لما أعلنته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مطلع 2018، بشأن تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، وتعديل التعريفة الكهربائية.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية (منتجات الطاقة) واستدامتها للأجيال القادمة.

كما يهدف تعديل تعريفة الكهرباء إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، والذي تقوم بتنفيذه والإشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وفيما يلي توضيح شرائح الاستهلاك لكل من فئة (السكني والتجاري والصناعي والحكومي)، إضافة إلى فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية:

– فئة الاستهلاك السكني:

18 هللة لمعدل الاستهلاك حتى 6000 كيلو واط/ ساعة، و30 هللة لمعدلات الاستهلاك التي تفوقه.

– فئة الاستهلاك التجاري:

20 لمعدل الاستهلاك حتى 6000 كيلو واط/ ساعة، و30 هللة لمعدلات الاستهلاك التي تفوقه.

– فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما في حكم ذلك:

16 هللة لمعدل الاستهلاك حتى 6000 كيلو واط/ ساعة، و20 هللة لمعدلات الاستهلاك التي تفوقه.

– فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية:

21 هللة لكل معدلات الاستهلاك.







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