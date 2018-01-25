اللافي وابن يطو يقودان الشباب أمام الخليج

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأوروجوياني دانيال كارينيو، تشكيل الليث الرسمي لمباراة الخليج، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.

وجاء تشكيل الشباب الرسمي لمباراة الخليج في كأس الملك كالتالي؛ فاروق بن مصطفى، محمد سالم، جمال بالعمري، فهد غازي، علي مجرشي، عبد الله الخيبري، سعد الأمير، أحمد عطيف، هتان باهبري، مؤيد اللافي، ومحمد بن يطو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الشباب خلال مباراة الخليج في كأس الملك كل من عبد الله السديري، جمعان الدوسري، عبد الله الفهد، تركي العمار، محمد القرني، خالد كعبي، عبد الوهاب جعفر، وناصر العمران.

وتشهد مباراة الشباب والخليج الظهور الأول لنجم المنتخب الليبي مؤيد اللافي بقميص الليث، حيث إنه انضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من نادي أهلي طرابلس، لمدة ثلاث سنوات.







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