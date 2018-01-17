اللواء بسام عطية يظهر للمرّة الأولى متحدثًا باسم رئاسة أمن الدولة

المواطن ـ رقية الأحمد

عيّنت رئاسة أمن الدولة، اللواء بسام عطية متحدثًا باسمها.

وظهر العطية، مساء الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، للمرة الأولى، حاملًا مسمّى المنصب الجديد، خلال النشرة الإخبارية الرسمية، متحدّثًا عن تفاصيل بيان رئاسة أمن الدولة، في شأن مقتل الإرهابي عبدالله ميرزا القلاف، والمضبوطات التي عثر عليها في حيازته.

يذكر أنَّ اللواء بسام عطية، كان أحد الوجوه البارزة في وزارة الداخلية، وتولى مع اللواء تركي المنصور، الكشف عن نتائج العمليات الأمنية، في مواجهة الخلايا الإرهابية في المملكة، متوليًا الجانب العلمي في رصد وتوقيف العناصر الإرهابية، والكشف عن إحصاءات عملياتها، وتحرّكاتها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :