الليلة.. الخدمة المدنية تدعو متقدمات بديلات على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهن

المواطن- الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف، أنه ‏سيتم مساء اليوم الثلاثاء دعوة عدد من المتقدمات على الوظائف التعليمية (نساء) لمطابقة بياناتهن كبديلات عن اللاتي لم يراجعن لمطابقة بياناتهن في الدعوة السابقة أو لم تتطابق بياناتهن.

وبدأت وزارة الخدمة المدنية قبل يومين في استقبال المدعوات لمطابقة بياناتهن من المتقدمات على الوظائف التعليمية (نساء)، والمعلن عنها في العشرين من الشهر الحالي على موقع الوزارة الإلكتروني والبالغ عددها 1493 وظيفة تعليمية، وذلك من خلال فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ودعت وزارة الخدمة المدنية المتقدمات إلى اصطحاب أصل الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة إلى كشف الدرجات، والحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب منهن إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل والحاصلات على الدبلوم التربوي يتطلب منهن إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوي، والحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب منهن إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوافر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعدّ ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :