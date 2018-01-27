الماس يكشف عن مفاجأة لجماهير الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

زَفَّ الإعلامي المُقرب من الشأن الاتحادي، عادل الماس، مفاجأة سارة لجماهير نادي الاتحاد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب عادل الماس عبر “تويتر”: “معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ سيواصل دعمه لنادي الاتحاد.. مبلغ مالي كبير ينعش خزينة العميد خلال أيام”.

وكان تركي آل الشيخ، قد وجه أواخر شهر ديسمبر الماضي، بتقديم دعم مالي لنادي الاتحاد بمبلغ ١٣ مليون ريال؛ من أجل تسديد الديون والالتزامات المادية العاجلة.

ويحتل نادي الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 24 نقطة، كما نجح في الوصول إلى دور الـ8 من مسابقة كأس الملك.







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