المالك يتعهّد لجماهير العالمي: النصر سيعود متوهّجًا وبراقًا بوقفتكم معه

المواطن ـ رقية الأحمد

أعرب الرئيس الجديد لنادي النصر، سلمان فهد المالك، عن امتنانه للثقة التي وضعها رئيس هيئة الرياضة المستشار في الديوان الملكي الأستاذ تركي آل الشيخ.

وكتب المالك، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير 2018، مغرّدًا: “أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ، على الثقة الكبيرة، وأرجو أن أكون عند حسن ظنه، وظن الجماهير النصراوية الغالية بي”.

وأضاف: “أتمنى أن أوفق وزملائي في خدمة (العالمي) العملاق”، متعهّدًا بالسعي لـ”يعود النصر متوهجًا وبراقًا بوقفة جماهيره الكريمة، الوفية، العاشقة، وأعضاء شرفه المخلصين”.

يذكر أنَّه بناءً على الصلاحيات المناطة بالهيئة العامة للرياضة، وفقًا للائحة الأساسية للأندية للرياضية، تم حل مجلس إدارة نادي النصر، وتكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة الأستاذ سلمان بن فهد المالك، حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يشكل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه.







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