المبتعث المحيميد يخاطر بحياته لإنقاذ غريق بأستراليا 

المواطن _ خالد البدراني

في موقف بطولي فريد من نوعه، غامر المبتعث أحمد المحيميد، بحياته لينقذ شخصًا من الغرق والموت المحقق في مدينة ملبورن الأسترالية.

وتعود التفاصيل إلى يوم أمس حيث خرج المبتعث المحيميد في نزهة مع الأصدقاء حول نهر الدوكلاند في مدينة ملبورن وعند الساعة التاسعة مساءً سمع صوتًا يطلب المساعدة وعند الوصول، وجد مصدر الصوت من شخص غريق بوسط النهر ولم يتردد الطالب السعودي في القفز والسباحة تجاه الشخص لإنقاذه بالرغم من وجود سمك قرش في المنطقة.

وقام الشاب السعودي بنقل الغريق إلى بر الأمان.

وذكر المحيميد أن ما قام به يمثل أخلاق ومبادئ الإسلام التي يتصف بها الشعب السعودي المتعايشة مع الجميع.

الجدير بالذكر أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في كنمبرا أكدت أن البطل محمد المحيميد خرج من المستشفى ويتمتع بصحة جيدة وقامت بزيارته وتأكدت من سلامته وتلمست جميع احتياجاته.