المخالفات تغلق أبواب مخبز وغرامات بـ158 ألف ريال حصيلة تفتيش أمانة أبها

المواطن ـ أبها:

أغلقت أمانة منطقة عسير، الجمعة 19 كانون الثاني/يناير الجاري، مخبزًا مخالفًا بمدينة أبها، بعد عددٍ من الضبطيات نفّذتها فرق الرقابة الصحية؛ حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه حسبما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات.

‏وأسفرت الحملات التفتيشية للأمانة، بتوجيه أكثر من 71 إنذارًا لمنشآت مخالفة بمدينة أبها، كانت قد رُصدت بعد أكثر من 753 جولة تفتيشية، وسجلت تلك المخالفات قيمة قُدرت بـ158.200 ألف ريال.

في سياقٍ متّصلٍ، تمكنت الأمانة من استعادة أكثر من 200 ألف متر مربع من الأراضي في مدينة أبها، بعد إزالة التعديات عليها.







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