المرور تبدأ تطبيق المرحلة الأولى لرصد المخالفات بجدة تجريبياً

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

طبقت الإدارة العامة للمرور المرحلة الأولى لرصد المخالفات المرورية بمحافظة جدة بشكل أوّلي ” تجريبي ” دون رصد المخالفات .

وكشفت مصادر مطلعة أن الشركة السعودية للتحكم التقني أنهت تركيب الكاميرات بالقرب من سوق الأندلس مول بشكل مبدئي على أن يتم التعميم على كافه الطرقات في وقت لاحق لضبط لمخالفتي استخدام الهاتف النقال وحزام الأمان لقائدي المركبات عن بُعد ودون تدخل بشري.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور أعلنت في وقت سابق أنها ركبت كاميرات لرصد مخالفات استخدام الجوال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان بالعاصمة الرياض، مشيرة إلى أن الكاميرات في طور التشغيل التجريبي، مؤكدة أنه لن يتم تحرير أي مخالفة في الوقت الراهن حتى يتم اعتمادها بشكل رسمي.

وأكدت إدارة المرور أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى توفير بيئة مرورية آمنة، تؤدي إلى تحقيق الأهداف السامية، المتمثلة في المحافظة على أرواح الأبرياء، وخفض معدل الحوادث المرورية.







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