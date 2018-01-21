الملك يأمر بتأمين منزل وسيارة للمواطن سامي النعمي

المواطن- واس
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتأمين منزل وسيارة للمواطن سامي بن محمد علي النعمي، الذي فقد ستة من أبنائه وزوجته في حادث مروري الخميس الماضي بمركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان.
وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة عن شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على تبرعه السخي ولفتته الكريمة، كما هي عادته مع جميع أبنائه المواطنين، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجعل ذلك في موازيين أعمالهما الخيرة وأن يثيبهما على تلمسهما وتلبيتهما لحاجات أبنائهم المواطنين في مناطق المملكة كافة.
3 مشاراكات
نايف بن سالم الشباني المالكي
هذا هو الملك سلمان وولي عهده الامين حفظهم الله ولا غرابة في ذلك عليهم .. اسأل الله العلي العظيم ان يجزيهم عنا خير الجزاء ويحفظهم بحفظه وبيض الله وجهك يا ابو فهد تحريبها يا سنايدي .. واسأل الله ان يجبر مصاب اخونا النعمي ويربط على قلبه ويرزقه الصبر والسلوان ويرحم اسرته التي فقدها ويسكنهم فسيح جناته .
أبو عبدالعزيز
الله يسلمك ويحفظك ولايحرمك الأجر والثواب والعافيه ويعينك ياخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه جبرت كسره واعنته على مصيبته اعانك الواحد الأحد الله يفتح لك أبواب الخير ويرزقك الخير ويحفظ لك الملك ويرزقك بر أبنائك ويحفظ لنا سلمان الخير أطال الله عمرك بالصحه والعافيه
ويرزقك ورزق أبنائك الرزق الوفير والخير اليسير
والأمان المنير وحفظ شعبك ووطنك ودينك
وامتك انت ذخر الدوله اسعدك الله بمكانك
ورفعك بعملك وقربك لابناك المصابين ربي أحفظ
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين محمد بن سلمان آل سعود يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللورد احمد
اسال الله لهم المغفره والرحمه وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان وجعلها االله خير في ميزان اعمال خادم الحرمين