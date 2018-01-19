الملك يتلقى رسالة من رئيس تركمانستان

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- رسالة من الرئيس قربان قولي بردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وتسلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، خالد السحلي، خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التركماني، رشيد ميريدوف، وذلك بمقر وزارة الخارجية التركمانية اليوم.

كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بين البلدين.







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