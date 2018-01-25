المملكة تحتفي بضيوف مؤتمر دافوس بالمرقوق والجريش

المواطن - متابعة

تشارك مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” في الدورة الحالية من منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، الذي يرأس وفدَ المملكة إليه وزيرُ الدولة إبراهيم العساف، من خلال إقامة حفل غداء بأشهى الأكلات السعودية لضيوف المؤتمر.

وقال أمين عام المؤسسة بدر العساكر: إن قرابة 30 شاباً وشابة من المملكة يمثلون وفد الجمعية إلى المنتدى، لافتاً إلى أن مشاركة “مسك” ستكون نوعيةً وغير عادية، حيث ستقيم الجمعية حفل إفطار سيحضره 500 شخص يمثلون المشاركين في المؤتمر العالمي الكبير.

وأشار العساكر، في مقطع فيديو بثته العربية، إلى أن من ضمن فعاليات “مسك” في المنتدى دعوة كبار الضيوف إلى “حفل غداء سعودي”؛ ستقدم فيه الأطباق السعودية الشعبية كالمرقوق والجريش والقرصان.

وأضاف أن الغداء سيقام في آخر أيام المنتدى (الجمعة السادس والعشرين من يناير الجاري)، وسيكون قبيل الكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعمّا إن كان الرئيس الأمريكي ترامب سيتناول طبق “المرقوق” خلال حفل الغداء، قال العساكر: إن ترامب سبق له أن أكل المرقوق عندما زار المملكة العام الماضي.

وتابع أنه سيتولى إعداد الغداء ثلاثة شبان سعوديين تتراوح أعمارهم بين الحادية والعشرين والسادسة والعشرين، وسيستخدمون مرافق الفندق الذي سيستضيف المؤتمر في إعداد الوجبات وطبخ الأطباق الشعبية التي سيستمتع بها الضيوف.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ48 لمنتدى دافوس الاقتصادي انطلقت أول أمس الثلاثاء، بحضور أبرز قادة دول العالم وأكثر من 3 آلاف شركة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :