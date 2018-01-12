المملكة تختار 3 أسواق عالمية لطرح أرامكو الأول

المواطن ـ رقية الأحمد:

أكّد مصدران مطلعان، أنَّ المملكة وضعت نيويورك ولندن وهونغ كونغ، على قائمة قصيرة للشق الدولي لإدراج عملاق النفط السعودي أرامكو.

وكشف المصدران، في تصريحاتٍ لوكالة “رويترز” الدولية للأنباء، أنه “قد يقع الاختيار على أحد أسواق الأسهم الثلاثة، أو اثنين منها”.

وأوضحا، في تصريحهما الخميس 11 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ “الطرح العام الأولي سيشمل أيضًا سوق الأسهم السعودية (تداول)”، لافتَيْن إلى أنَّ “موعده ما زال أواخر 2018م الجاري”

ويعني ذلك، وفقًا للقائمة القصيرة، أنَّ طوكيو وسنغافورة وتورونتو لم تَعُدْ مرشحة لما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم.







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