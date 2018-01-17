المملكة تدعم اقتصاد اليمن بملياري دولار.. أيادي الخير تبني ما دمره الحوثي وإيران

المواطن - الرياض

تؤكد المملكة العربية السعودية يوماً بعد يوم أنها صمام الأمان والحصن المنيع لحفظ اليمن وأمنه واستقراره وبناء اقتصاده بعد أن دمرته الميليشيات الحوثية بدعم وتمويل من إيران.

دأبت المملكة العربية السعودية، منذ بداية الأزمة في اليمن، على دعم الأشقاء اليمنيين بالغذاء والدواء والمال لدفع رواتب الموظفين ورفع الضيم والكرب عن الميمنيين جراء الحرب التي شنها الحوثي على الشعب اليمني منذ ثلاث سنوات.

لم تتخلَّ المملكة يوماً عن أشقائها في اليمن، وأثبتت كل يوم أنها الدرع الحامي والملاذ الآمن للأشقاء اليمنيين عبر استضافة النازحين والفارين من ويلات وممارسات الميليشيات الحوثية، وتقديم يد العون لهم.

إنقاذ العُملة اليمنية

واليوم جاء الأمر الملكي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم البنك المركزي اليمني بملياري دولار؛ حفاظاً على اقتصاد اليمن والعملة اليمنية من انهيار بعد عمليات السرقة والنهب التي مارسها الحوثيون لودائع اليمنيين من البنوك.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من اهتمام المملكة العربية السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير؛ ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك، وفق ما أورد بيان وكالة الأنباء السعودية “واس”.

دعم استقرار اليمن

وتابع البيان: “صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإيداع مبلغ ملياري دولار أميركي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني 3 مليارات دولار أميركي.

وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لاسيما سعر صرف الريال اليمني؛ ما سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

وتؤكد المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن”.

مواقف راسخة

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد دعم بلاده لليمن وقيادته الشرعية واقتصاده؛ لتجاوز التحديات الراهنة في المجالات كافة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله تطورات الأزمة اليمنية، والتحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها الشعب اليمني.

وكانت دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد وصلت إلى اليمن، ووزعت المساعدات هذه المرة في مناطق مأرب وطوق صنعاء.

اليمن يستعيد عافيته

وفي سياق متصل، أكد محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي قدرةَ البنك المركزي على استعادة عمله من الجنوب في عدن، رغم الصعوبات الكبيرة في الفترة الأولى بعد نقل مقر البنك المركزي من صنعاء في سبتمبر من العام الماضي، موضحاً أن الحكومة وجدت نفسها أمام “تحديات كبيرة، وخزائن فارغة من العملة المحلية ونقص شديد بالأوراق النقدية للعملة المحلية، بعد استنفاد الميليشيات الانقلابية لكامل احتياطيات البنك المركزي”.

انطلاقة نحو المستقبل

ونوه القعيطي بدعم المملكة لاقتصاد اليمني وانتشاله من حالة الانهيار التي سببتها ممارسات الحوثي من نهب للأموال وسرقة لمقدرات الشعب اليمني.

وأكد قدرة اقتصاد اليمن بفضل دعم المملكة في إعادة التأهيل والانطلاق نحو المستقبل، وبناء الكادر البشري بسرعة، وكذلك استعادة وظيفته كبنك إصدار للعملة الوطنية، مع “طباعة 600 مليار ريال يمني، وصل منها 420 مليار ريال إلى خزائن البنك من الشركات الطابعة”، موضحا أن الوديعة السعودية سوف تساعد الجهاز المصرفي، الذي يمر باختناقات شديدة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :