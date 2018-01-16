المنتخب الفلسطيني يدخل التاريخ في كأس آسيا تحت 23 سنة

المواطن – مروة نبيل

نجح المنتخب الفلسطيني الأولمبي في الفوز على نظيره التايلاندي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، على إستاد جوانزو بالصين، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وحقق المنتخب الفلسطيني الأولمبي إنجازًا كبيرًا ودخل تاريخ البطولات الدولية، بعدما نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، في أول مشاركة له بالبطولة القارية.

وتأهل المنتخب الفلسطيني الأولمبي إلى دور الـ8 من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، بعدما حصد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بالتساوي مع منتخب كوريا الشمالية، إلا أن فارق الأهداف حسمت عملية الصعود، فيما صعد اليابان كأول المجموعة بـ9 نقاط.

وخسر المنتخب الفلسطيني الأولمبي أمام نظيره الياباني بصعوبة بهدف نظيف في أولى مبارياته في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، قبل أن يتعادل إيجابيًّا مع كوريا الشمالية بهدف لكل فريق، ثم فاز اليوم على تايلاند بنتيجة 5/ 1.

وعلى الرغم من تراجع مستوى الكرة الفلسطينية واحتلال المنتخب الأول للمركز الـ80 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأخير، ووضع الفريق الأولمبي في التصنيف الرابع في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، إلا أنه نجح في التألق والظهور بمستوى جيد.

وقدم المنتخب الفلسطيني الأولمبي أداءً يتسم بالقوة والندية والانضباط التكتيكي، بالإضافة إلى امتلاكه خط هجوم قوي قاده للتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

ومن المُقرر أن يواجه المنتخب الفلسطيني الأولمبي نظيره القطري، الذي تأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، بعد تصدره المجموعة الأولى، يوم الجمعة المقبل.







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