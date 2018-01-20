“المواطن” ترصد درجات الحرارة في ليلة العودة للمدارس.. مكة الأكثر دفئًا ورفحاء 8

المواطن - زياد النفيعي - الرياض

تشهد مختلف مناطق المملكة، ليلة العودة إلى المدارس، طقسًا باردًا ورياحًا محملة بالغبار تهب على بعض المناطق.

ورصدت “المواطن” درجات الحرارة المُسجلة مساء اليوم الأحد في مختلف مناطق المملكة عبر شبكة مراسليها، تسهيلًا على أولياء الأمور لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة صباح غد في أول أيام الدراسة.

مكة الأكثر دفئًا:

وبحسب درجات الحرارة التي رصدتها “المواطن” سجلت رفحاء 8 درجات مئوية، وهي الأبرد والأقل في المناطق، فيما سجلت مكة المكرمة 22 درجة مئوية وهي الأكثر دفئًا.

وبعدها جاءت جدة بدرجة حرارة 21، ثم المدينة المنورة 17 درجة مئوية، والرياض 12 درجة، ثم الخرج وخميس مشيط بدرجات الحرارة حيث سجلوا 13 درجة مئوية.

ويستعد ملايين الطلاب لبدء الدراسة صباح غد الأحد، وسط أجواء باردة ومغبرة في بعض المناطق بحسب تحذيرات الأرصاد والإنذار المبكر.

توقعات الأرصاد:

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم السبت، استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض كذلك على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية خاصة الأجزاء الشرقية منها.

ولفتت الأرصاد أن الرياح تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما فيها الأجزاء الساحلية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا على الأجزاء الشمالية من المملكة.

الصحة تستعد:

وفي وقت سابق، رفعت وزارة الصحة جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمتأثرين من موجة الغبار.

وأعلنت الصحة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، رفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمتأثرين من موجة الغبار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق المملكة، في حين تنخفض درجات الحرارة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة)، وتبقى السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :