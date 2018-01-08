“المواطن” تكشف تفاصيل زواج شابين في مكة المكرمة!

المواطن - وليد الفهمي - جدة

قبضت شرطة مكة المكرمة على شاب تشبه بالنساء، في حفل شعبي بإحدى الاستراحات الخاصة، كما تم القبض على مرافقيه.

وأكدت مصادر “المواطن” أن الجهات الأمنية، ممثلة في مركز شرطة العرضية الشمالية بمحافظة العرضيات، التابعة لمنطقة مكة المكرمة إداريًّا، قبضت على شابين بعدما تم تداول مقطع فيديو لهما وهما في طور الدخول لإحدى القاعات بغرض الزواج.

وكشفت المصادر أن الحفلة أقيمت في استراحة بمركز قنونا في وقت متأخر من الليل.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي، أن شرطة محافظة العرضيات تلقت بلاغًا فجر يوم الجمعة الماضية من أحد المواطنين مفاده أنه كان مدعوًّا في حفل شعبي بإحدى الاستراحات الخاصة، وأثناء ذلك تفاجأ المدعوون بدخول بعض الشباب أحدهم يرتدي ملابس نسائية في مشهد تمثيلي لحفل زفاف.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات الضبط، وتحديد هوية الشاب المتشبه بالنساء ومرافقيه، والقبض عليهم وإيقافهم، وإحالة القضية للنيابة العامة؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.







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