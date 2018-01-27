“المواطن” تنشر صورة أول فاتورة الكهرباء قبل إصدارها

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

كشفت مصادر “المواطن” أن شركة الكهرباء أنهت مساء اليوم السبت، إصدار فواتير استخدام المواطنين والمقيمين.

وبينت المصادر أن الفواتير سوف تضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، ونسبته والرقم التعريفي لها.

ومن المنتظر أن تصدر شركة الكهرباء فواتير استخدام الكهرباء بعد الساعة 12 من مساء اليوم، بعد أن حددت شركة الكهرباء يوم 28 من كل شهر موعدًا لإصدار الفاتورة الإلكترونية لجميع المشتركين.

وأكدت الشركة أن عدد المشتركين الذين سجلوا على موقعها الإلكتروني (هنا) للاستفادة من الفاتورة الالكترونية التي سوف تصدر في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي بلغ 1.2 مليون مشترك بنهاية عام 2017م، فيما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية ثلاثة ملايين مرة، وأن عدد المشتركين في الرسائل النصية القصيرة بالهاتف الجوال بلغ (5.5) مليون مشترك بنهاية العام، بينما وصل عدد حسابات المشتركين بالموقع (1.7) مليون حساب.







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