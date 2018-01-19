الناجي الوحيد من فجيعة الكدمي يكشف تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة زوجته وأبنائه الستة

المواطن ـ رقية الأحمد:

ودَّعهم، ولم تزل الحسرة تخنق كلماته، كيف لا وقد فقد شريكة عمره، وأبنائه الستة، في حادث مأساوي شهده مركز الكدمي في محافظة صبيا، التابعة لمنطقة جازان، جراء الإهمال في صيانة الطرق.

وكشف والد ضحايا حادث صبيا سامي النعمي، فِي مداخلة مع برنامج “يا هلا”، مساء أمس الخميس 18 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ “الحادث نَتَجَ عن محاولة تفادي قائد الشاحنة لحفرة على المسار المتجه من مركز هروب إلى مركز الكدمي؛ مَا أَدَّى إِلَى انحرافه نحو المسار المعاكس، أثناء سير مركبتنا وهي فِي مسارها الصحيح”.

وبيَّن أنّه “حاولت تفادي الشاحنة، التي عادت إِلَى مسارها بشكل جزئي، بينما مقطورة الشاحنة مَا زالت فِي المسار المعاكس، والذي أَدَّى إِلَى الاصطدام ووفاة كل أَفْرَاد الأسرة، ونجوت بِفَضْل الله”.

وأكّد أنّه “الناجي الوحيد من الحادث، وأنَّ لديه ابنًا من أولاده لم يكن مرافقًا لهم على متن السيارة عند وقوع الحادث”، مطالبًا بـ”محاسبة المسؤول عن الطرق، وقائد المركبة المسؤولة عن الحادث، وكافة المسؤولين عن الطريق”.

يُذكر أنَّ التحرّك الرسمي الأول، جاء عقب الحادث المروّع بساعاتٍ قليلةٍ، عبر إقالة مدير الطرق في جازان، من طرف وزير النقل، وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، فيما شدّد أمير جازان بالنيابة، على محاسبة المتسبب والمُقصر، عن هذه الحادثة المفجعة.

#فيديو

والد ضحايا حادث صبيا المؤلم يروي لـ #برنامج_ياهلا تفاصيل الحادث الذي أوى بزوجته وأولاده السبعة pic.twitter.com/3HH89maahz — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 18, 2018







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