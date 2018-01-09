النادي الأهلي يتصدر.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

المواطن - مروة نبيل

نجح النادي الأهلي في اقتناص صدارة جدول ترتيب الدوري المصري من نظيره الإسماعيلي، بعد فوزه على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة المحلية.

واحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري بـ39 نقطة، يليه الإسماعيلي برصيد 38 نقطة، ثم المصري البورسعيدي بـ30 نقطة، وجاء نادي الزمالك في المرتبة الرابعة بـ28، بالتساوي مع إنبي الذي حل خامسًا.

وجاء في المركز السادس نادي سموحة في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، ثم المقاولون العرب بـ25 نقطة، واحتل طلائع الجيش المركز الثامن بنفس عدد النقاط، يليه فريق الإنتاج الحربي بـ22 نقطة.

وحل فريق الداخلية عاشرًا برصيد 21 نقطة، وبرصيد 20 نقطة جاء ناديا مصر المقاصة وبتروجيت في المركزين العاشر والحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، ثم فريق الأسيوطي سبورت برصيد 19 نقطة.

فريق الاتحاد السكندري احتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، ثم وادي دجلة بـ15 نقطة، يليه النصر برصيد 14 نقطة، تلاه نادي طنطا بـ13 نقطة، وتذيل ترتيب الدوري المصري فريق الرجاء بـ9 نقاط فقط.

يُذكر أن جميع الفرق لعبت 17 مباراة في المسابقة، ولكن يمتلك النادي الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري مباراة مؤجلة أمام فريق المقاولون العرب.







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