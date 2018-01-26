النادي الأهلي يُلبي رغبة جماهيره

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن مباراة النادي الأهلي المقبلة أمام نظيره الشباب ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين، ستشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لمؤازرة الراقي في مواجهته المهمة أمام الليث.

ومنذ طرح تذاكر لقاء النادي الأهلي والشباب عبر منصة مكاني المخصصة لبيع تذاكر المباريات، وحدث إقبالًا كبيرًا من الجماهير في الساعات الأولى، وبلغ معدل شرائها 500 تذكرة خلال أول 4 ساعات.

وقام النادي الأهلي بتلبية رغبة جماهير بسبب الإقبال على تذاكر مباراة الشباب، وأعلن عن استمرار بيعها في منصة مكاني، بالإضافة إلى بيعها أيضًا داخل مقر الراقي، اليوم الجمعة، من الساعة السادسة مساء وحتى العاشرة.

ونشر النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لبدء بيع تذاكر مباراة الشباب المُقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، داخل مقر النادي.

وكانت مباراة الدور الأول بين النادي الأهلي والشباب من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، قد انتهت بفوز الراقي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع نادي الشباب في المرتبة الخامسة برصيد 25 نقطة.







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