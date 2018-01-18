الناصر: أرامكو جاهزة للطرح وهذا الإجراء مطلوب قبل تحديد مكان الإدراج

المواطن - الرياض

كشف أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أن الشركة جاهزة لطرح جزء من أسهمها كما هو مخطط له في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال الناصر في تصريحات صحفية اليوم إنه لم يَصدر قرار بعدُ بشأن مكان الإدراج.

وأضاف الناصر: ” نريد أن نرى ما إذا كان هناك إدراج في سوق أخرى (بالإضافة إلى تداول السعودية) هناك لجنة مشكلة تدرس الأمر والشركة مستعدة للتنفيذ وقتما يُتخذ القرار “بحسب رويترز”.

وتتضمن رؤية السعودية 2030 طرح جزء من أرامكو للاكتتاب ومن المتوقع أن يكون الطرح الأضخم في العالم بحسب القيمة المادية.







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