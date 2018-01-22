الناصر يتراجع بعد تهديد أحلام بمقاضاته

المواطن - الرياض

تراجع الكاتب عبدالرحمن الناصر، اليوم عما غرد به، صباح أمس، عبر حسابه على تويتر، حول منع المطربة الإماراتية أحلام الشامسي من الغناء أو استضافتها في أي لقاءات صحفية في المملكة.

وقال الناصر، في تغريدته الأولى : منع بث أغاني أحلام الشامسي أو إجراء أي حوار في الإذاعات السعودية.

وردت أحلام بتغريدة شديدة اللهجة قالت فيها: هالمرة ما راح أسيبك وراح أحولها قضية رأي عام وراح أرفع عليك قضية تشهير بالعلن والآن بوكل المحامي الخاص في السعودية .. ليش أنا أمنع أنا بنت زايد أنا بنت الإمارات وبنت السعوديه وأحلام تملك أكبر قاعدة جماهيرية في السعوديه شئت أم أبيت.

وتراجع الناصر في وقت لاحق في تغريدة أكد فيها أنه تأكد من عدم صحة ما قاله سابقًا.







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