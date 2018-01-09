الناقة الزرافة تقتحم جينيس كأطول ناقة في العالم وتجذب زوّار مهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل

المواطن ـ الرياض

قبلت موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، الناقة السعودية “الزرافة”، التي كسرت الرقم القياسي السابق لأطول ناقة والمسجل ضمن الموسوعة العالمية، ولم يكن يتجاوز الـ190 سم.

وأوضح المواطن السعودي سلطان الرشيدي، أنَّ موسوعة جينيس للأرقام القياسية، قبلت ناقته الملقبة بـ”الزرافة” كأطول ناقة في العالم، على أن يتم اعتمادها رسميًّا في الموسوعة خلال الأسبوع المقبل.

وأشار الرشيدي، الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ “ناقته يبلغ ارتفاعها 300 سم من أعلى جسدها”، مبيّنًا أنّه “مع هذا الطول واللون الأصفر، قام بتسميتها الزرافة”.

وأبرز الرشدي، أنَّ الناقة بطولها الفارع، وضخامتها، لفتت انتباه زوار فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثانية.







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