النساء مشجعات في مباراة الأهلي والعروبة

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الأهلي والعروبة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك، حضورًا مميزًا من النساء والعائلات، من أجل مؤازرة الراقي في البطولة المحلية.

والتقطت عدسات المصورين الحضور المميز للنساء كمشجعات في مباراة الأهلي والعروبة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة”.

وتفاعلت النساء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع مباراة الأهلي والعروبة، واعتبروا أن حضور السيدات والعائلات إلى الملاعب، بات بمثابة الفأل الحسن على الراقي، حيث إنه فاز بنتيجة كبيرة على الباطن في حضورهم، قبل أن يُكرر الأمر ذاته اليوم.

وتُنظم الهيئة العامة للرياضة العديد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية للأطفال والنساء والجماهير عامة؛ قبل انطلاق المباريات التي تشهد حضور العائلات للملاعب.

وبدأت النساء والعائلات في حضور المباريات من الملاعب بداية من الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين في مباراة الأهلي والباطن وكلاسيكو الهلال والاتحاد، واستمرت في لقاءات كأس الملك أيضًا.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق فوز عريض على العروبة بستة أهداف دون رد، ليتأهل إلى دور الـ8 من مسابقة كأس الملك؛ هدفان لكل من سلمان المؤشر ومؤمن زكريا، وهدف وحيد لكل من حسين المقهوي وإيوانيس فيتفاتزيديس.







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