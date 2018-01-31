النساء يسألن حساب المواطن: مستقلة ودون حافز ووالدي مهدد بقطع الدعم ما الحل؟

المواطن ـ رقية الأحمد

مع اقتراب موعد صرف الدفعة الثالثة من الدعم الحكومي عبر برنامج حساب المواطن، المقررة في 11 شباط/ فبراير 2018، لم تزل بعض المواطنات يواجهن صعوبات في الوصول إلى مبتغاهن عبر الموقع الإلكتروني، إن كان في شأن التسجيل، أو في شأن تعديل البيانات، أو مستجدات الدخل الأسري الذي يحدد قيمة الاستحقاق.

معايير الاستحقاق لم تزل محل استفسار:

ومن بين الحالات المتكررة في أسئلة المواطنين المطروحة على خدمة العملاء، عبر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، كان وضع سيّدة تتساءل عن معايير الاستحقاق، إذ جدد فريق الخدمة التوضيح أنَّ “الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ في الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وأشار إلى أنَّه “يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور الأهلية والاستحقاق، دون احتساب الدفعات السابقة”.

مكتمل بدون مرفقات:

عبارة وصلت إلى الكثير من المستفيدين، حتى سألت إحداهن ما تعنيه، لتبيّن خدمة العملاء أنّ “مكتمل بدون مرفقات: تعني أنَّ الطلب مكتمل، ولا يتطلب رفع مستندات في مرحلة التسجيل”.

وأبرزت أنّه “مكتمل كليًّا بدون مرفقات: تعني أنه تم التأكد من حالة الآيبان، ويعتبر طلبك مكتمل ولا يتطلب رفع مستندات في مرحلة التسجيل”.

مستقلة ووالدها مطالب بالإفصاح عن دخلها!!

وكشفت مواطنة أنّها مسجلة كفرد مستقل، عمرها 26 عامًا، وقد تسلّمت الدفعتين الأولى والثانية من الدعم الحكومي، إلا أنَّ والدها تلقى رسالة تطالبه بالإفصاح عن دخلها من حافز، مشيرة إلى أنّها غير مسجلة كتابع لوالدها، وحافز انقطع.

ولم تتلقَّ المواطنة ردًّا على استفسارها، إلا أنَّ خدمة العملاء طلبت منها التواصل الخاص بغية الوصول إلى حلول تمكّنها من الحصول على الدعم دون أن يتأثر والدها بذلك.

طالبة وتعيش مع أهلها هل يمكنها التسجيل كفرد مستقل؟

وتساءلت طالبة جامعية، تبلغ من العمر 21 عامًا، عن إمكان حصولها على الدعم من برنامج حساب المواطن، على الرغم من أنّها تسكن مع أهلها.

وجاءها الرد بأنّه بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، ولإتمام عملية التسجيل لابد من إرفاق مستندين لإثبات الاستقلالية، هما:

المستند الأول خاص بك.

المستند الآخر خاص باستقلالية العائلة إما عقد إيجار أو فاتورة كهرباء أو صك ملكية.

وأشارت خدمة العملاء، إلى أنَّه “في حال عدم توفر المستندين المطلوبين، بإمكان رب الأسرة إضافة المواطنة كتابع”.

يذكر أنّه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، بإمكانك استخدم حاسبة الدعم التقديرية، من هنا.







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